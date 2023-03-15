«Дружба» откладывается

Волжский районный суд Самарской области повторно отложил предварительное слушание по уголовному дело о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба». Основания для отложения дела, зарегистрированного судом в январе этого года, не раскрываются. Новое заседание назначено на 21 марта. Обвиняемыми в рамках уголовного дела являются четверо: Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов, Роман Гладков и Владимир Жоголев. Роману Гладкову инкриминируется наибольшее количество статей Уголовного кодекса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, подозреваемые в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ По версии следствия, подозреваемые в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Предварительное слушание по уголовному делу о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба», назначенное на 14 марта, перенесено судом на 21 марта. Изначально предварительное слушание должно было состояться 28 февраля. Причина переноса заседаний не сообщается. Уголовное дело зарегистрировано Волжским районным судом Самарской области и передано судье Валентине Сабановой 27 января 2023 года. Подсудимыми являются четверо: Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов, Роман Гладков и Владимир Жоголев.

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» произошел в апреле 2019 года. Сначала белорусский «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу. Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Позже Следственный комитет России сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района Самарской области. Расследованием уголовного дела занялись следственные органы Следственного комитета РФ по Самарской области. По версии следствия, которая была озвучена в мае 2019 года, шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, в период с августа 2018 года по апрель 2019 года в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей. Позже стало известно о других подозреваемых, в их числе оказался начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» (ПСП) Роман Гладков, который, как считают следователи, получал от главы ООО «Союз-Нефть» средства за помощь с приемом смеси нефти и продуктов нефтепереработки от «Нефтеперевалки». Кроме того, по версии следствия, Роман Гладков и Сергей Баландин передавали незаконное вознаграждение за бездействие еще одному фигуранту дела — замглавы куйбышевского районного управления «Транснефть-Дружбы» по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову. Светлане Балабай вменяют четыре статьи УК РФ: ст. 167 ч. 2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 159 ч. 4 (Мошенничество), ст. 215.3 ч. 4 п.п.а, б (Самовольное подключение к нефтепроводам); ст. 210 ч. 2 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Рустаму Хуснутдинову предъявлено обвинение по ст. 167 ч. 2 и ст. 215.3 ч. 4 п.п.а, б УК РФ.Роман Гладков обвиняется по пяти статьям УК РФ: ст. 167 ч. 2, ст. 210 ч. 3, ст. 204 ч. 3 п. б (Коммерческий подкуп) ст. 204 ч. 3 п.п. б, в, ст. 215.3 ч. 4 п.п. а, б, ст. 159 ч. 4 УК РФ.Владимиру Жоголеву вменяется ст. 167 ч. 2, ст. 159 ч. 4, ст. 215.3 ч. 4 п.п.а, б, ст. 210 ч. 1 УК РФ. В начале 2020 года Светлане Балабай, Рустаму Хуснутдинову и Владимиру Жоголеву смягчили меру пресечения до запрета определенных действий. Роману Гладкову суд продлил срок домашнего ареста.

Сабрина Самедова