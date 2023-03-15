С 29 апреля ФПК запустит туристический поезд из Сочи в Абхазию

С 29 апреля снова начнет курсировать туристический поезд из Сочи в Гагру. По новому расписанию туристы смогут провести в Абхазии на 2,5 часа дольше, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Из Туапсе поезд будет отправляться в 04:20, из Сочи – в 06:31 и прибывать в Гагру в 09:45. В обратном направлении поезд будет уходить в 19:25, остановка в Сочи запланирована в 22:40 и прибывать в Туапсе – 01:05. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторников.

Экскурсионный поезд выполнен в стиле 80-х годов. В нем есть фотокупе.

Татьяна Ручкина

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