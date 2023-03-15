UEFA подумает над двойным владением

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может рассмотреть вопрос об отмене правила, запрещающего командам, принадлежащим одному лицу, физическому или юридическому, участвовать в одном турнире. Об этом президент UEFA Александр Чеферин заявил в интервью известному в прошлом защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу. Запись интервью вышла в среду на YouTube-канале Гари Невилла The Overlap.

Президент UEFA высказал очевидное соображение о том, что вариантов всего два. Либо оставить все как есть, либо как-то смягчить ограничения. Но, сказал Александр Чеферин, он пока не решил, какой вариант лучше. «Надо обсудить эти правила и подумать, как с ними быть. У нас сейчас пять или шесть владельцев клубов, которые хотели бы купить еще один,— отметил господин Чеферин.— Мы не должны с ходу отказываться от такого рода инвестиций. Нам следует подумать над тем, какими правилами могло бы это регулироваться. Но правила должны быть жесткими». «С одной стороны, правда, то, что владелец двух команд, если они пересекутся в одном турнире, может приказать одной из них проиграть,— предположил президент UEFA.— А с другой — думаете так легко приказать тренеру сдать матч, который он хочет выиграть?» Александр Петров