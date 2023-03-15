Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить к ремонту больниц за счет областных средств.

«По программе модернизации первичного звена мы активно приводим в порядок поликлиники, но стационары больниц остаются в стороне. Давайте сделаем полную инвентаризацию объектов здравоохранения, где ремонт требуется в первоочередном порядке, и постепенно за счет областных средств начнем эту работу. И, кроме того, сейчас обсуждаем возможности для расширения программы по поддержке медицинских специалистов для их привлечения не только в сельскую местность, но и в города. Будем донастраивать механизмы. Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность»,— сказал Михаил Евраев.

Сегодня губернатор оценил работы, которые были проведены в поликлинике №2, относящейся к Рыбинской городской больнице №1. В здании отремонтировали крышу, кабинет центра амбулаторной онкологической помощи, частично заменили окна, сделали пандус. В 2023 году ремонт продолжится на первом этаже и частично на втором, также преобразится главный вход.

«В поликлиники при первой больнице уже поступило пять единиц оборудования для проведения углубленной диспансеризации населения, которое планировали закупить только в этом году. Еще 19 единиц будет приобретено за счет лимитов следующего года по программе модернизации и поступит до конца декабря. А в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в больницу в ближайшие месяцы привезут новый томограф»,— сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году ремонты пройдут в 104 медучреждениях при контроле регионального правительства.

Алла Чижова