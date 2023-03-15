В зоне СВО погиб председатель петербургской УИК Григорий Чубко

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб председатель избирательной комиссии № 1592 Санкт-Петербурга Григорий Чубко. Об этом 15 марта в конце заседания заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает Закс.ру.

С его слов, Григория Чубко наградили орденом Мужества, похороны состоятся завтра. В конце заседания Николай Булаев предложил почтить память о нем минутой молчания.

Из некролога на сайте Территориального избиркома №53 следует, что Григорий Чубко в зону СВО отправился добровольцем и погиб 1 марта. В избирательной системе города работает с 2018 года, а председателем УИК № 1592 стал в 2020 году.

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