Человек в футляре

Русфонд много помогает детям со сколиозом. На собранные нашими читателями деньги прооперировано почти 1,5 тыс. детей. Многие — по новым, щадящим технологиям. Но ведь до операции доходит сравнительно редко. Большинству детей со сколиозом достаточно консервативного лечения. Его главные элементы — особые корсеты и специальная, весьма непростая гимнастика. Корсеты появились в России примерно 15 лет назад, но до сих пор даже не вошли в систему ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ортопед «Сколиолоджик.ру» Иван Павлов с пациенткой

Фото: Алексей Лощилов Ортопед «Сколиолоджик.ру» Иван Павлов с пациенткой

Фото: Алексей Лощилов

Литература и арифметика

Большая часть историй про детей со сколиозом создает ощущение, что все, как правило, заканчивается операцией. «Корсет, ЛФК, массаж, бассейн — ничего не помогло. Необходима установка металлоконструкции на позвоночник» — что-то такое прежде всего приходит в голову. Может, дело в особенностях восприятия информации. Истории, где победа одержана не сразу, не с первой попытки, лучше запоминаются. А реальное соотношение другое. Точной статистики нет, но, по оценке Сергея Колесова, завотделением патологии позвоночника московского Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, операций по исправлению сколиоза в России делается примерно 3 тыс. в год. А тех, кому нужно консервативное лечение, по крайней мере на порядок больше. Граница между двумя группами зыбкая. Вот недавняя история на эту тему.

Дарине Агдже из села Новоянисоль под Мариуполем сейчас шесть, а сколиоз у нее обнаружили в три года. Массаж и ЛФК не помогли. В пять лет Дарине прописали корсет. Чтобы купить его, семье пришлось продать корову. Но сколиоз продолжал прогрессировать, и угол искривления позвоночника достиг 50 градусов. Родители обратились в Русфонд. На собранные нашими читателями деньги девочку привезли на обследование к Колесову. Операция? Врач заподозрил, что дело не в особой агрессивности сколиоза, а в неправильном корсете. Дарине изготовили так называемый корсет Шено — именно их используют при таком сколиозе, как у нее. Девочка носит корсет с прошлого лета, и угол уже уменьшился почти вдвое.

Прямокампания

Корсеты бывают разные. Для лечения идиопатического, то есть возникшего по непонятным причинам, сколиоза — таких большинство — нужен корсет Шено. Принято считать, что его изобрел французский военный врач Жан-Жак Шено. Такие корсеты сейчас делают в России многие, а первопроходцами стали во второй половине нулевых годов основатели петербургской компании «Сколиолоджик.ру» Григорий Леин и Максим Гусев и их коллеги, врачи-ортопеды. Корсет на вид прост. Жесткий пластиковый кожух от бедер до подмышек. Спереди — две застежки. Хочется понять, в чем же его секрет,— за этим я приехал в Петербург.

Помещения «Сколиолоджик.ру» разбросаны по городу. На севере, в промзоне, производство, а прием пациентов — за Невой, напротив Смольного.

— Нельзя сказать, что корсет придумал именно Шено,— говорит ортопед «Сколиолоджик.ру» Иван Павлов.— Он разработал систему его моделирования и сумел ввести метод в широкую практику. А идея такого лечения существовала давным-давно: вспомните эмблему ортопедии — подвязанное к палке кривое деревце.

Сколиоз — это искривление и одновременно скручивание позвоночника. Следом меняется геометрия всего тела, растет реберный горб, сжимаются внутренние органы. Корсет не просто тормозит этот процесс, он давит на деформированные части тела, толкает их обратно. Давить надо постоянно: корсет носят часов 20 в сутки, в нем спят. Сложность в том, чтобы точно рассчитать, в какие точки и в каком направлении толкать. А также — ведь отталкиваемым частям надо куда-то деваться — где сделать так называемые зоны разгрузки, пустоты.

Все твои трещинки

Когда-то корсеты делали из гипса — тяжелые, не упругие, без зон давления и разгрузки.

— А еще, представьте, были гипсовые кровати! — рассказывает Павлов.— Это как половинка корсета, в которой тебя заставляют спать. А ворочаться во сне нельзя.

Сейчас техника шагнула вперед. Производственный корпус «Сколиолоджик.ру» обслуживает сразу все направления компании: корсеты, протезы рук и ног, ортезы, оборудование для их производства. Корсетная часть самая большая.

В большом ящике со стеклянной дверцей неутомимо трудится робот, постепенно придавая вращающейся болванке из пенополиуретана очертания человеческого торса. Болванка маленькая — корсет явно детский. Прежде чем в дело вступил робот, пациента отсканировали ручным сканером, создали его трехмерную модель, наложили рентгеновские снимки — и спроектировали корсет. Этот последний этап — самое сложное в подготовке. Корсет ведь не должен повторять фигуру хозяина, он должен помогать ей меняться.

В соседнем зале парень и девушка работают с готовыми формами. На специальном столе нагревается под крышкой, как гигантский блин, лист пластика. Сверху накладывают трафарет с цветочками, которые выбрала будущая владелица корсета. А потом парень с девушкой берут лист с двух сторон, встряхивают — и заворачивают в него модель. Специальная трубка откачивает воздух, и пластмассовая простыня облепляет заготовку, в точности повторяя все ее изгибы. Осталось кое-что обрезать, отшлифовать, приделать застежки. Корсет стоимостью 60–80 тыс. руб. готов.

Григорий Леин говорит, что его компания делает 3,5 тыс. корсетов в год. Сначала формы для корсетов отливали вручную по гипсовым слепкам. Затем купили робота французской компании Rodin4D. А потом из узлов для токарного станка сделали собственного, рассказывает руководитель производственного отдела Мария Бехтерева.

Корсетные споры

Существует много исследований, доказывающих эффективность корсетов Шено. Даже хирурги это признают.

— Есть два доказанных способа лечения сколиоза — операция и корсетирование,— говорит Сергей Колесов.

Они не конкурируют: никто не станет делать операцию, не испробовав консервативные методы. Только помогают не всякие корсеты: случай Дарины не исключение. Нередко, говорит Иван Павлов, врачи назначают не тот корсет, полужесткий или тряпичный с ребрами жесткости. При идиопатическом сколиозе это бессмысленно.

Проблемы есть и с корсетами Шено. Это имя нарицательное, как ксерокс или памперс. У каждого производителя свой Шено, его он считает лучшим, а системы других — недостаточно эффективными. Эти споры не мешают Русфонду сотрудничать сразу с несколькими производителями. Это действительно нужно. Корсеты Шено входят в стандарт лечения сколиоза, но ОМС не покрываются. Хотя государство готово тратить в несколько раз больше на операции, число которых можно было бы уменьшить за счет своевременного консервативного лечения. Можно, правда, получить корсет через Фонд социального страхования. Это целая история — оформлять инвалидность, добиваться нужного заключения медико-социальной экспертизы. И не факт, что расходы на корсет компенсируют полностью.

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Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда