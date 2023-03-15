ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» встретились в первом матче полуфинала футбольного Кубка России. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры матча ЦСКА—«Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов» Кадры матча ЦСКА—«Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

В составе ЦСКА гол забили Хесус Медина (46-я минута) и Федор Чалов (76-я минута, с пенальти). У «Крыльев Советов» мяч забили Владимир Сычевой (Писарский) (49-я минута) и Дмитрий Цыпченко (64-я минута).

На 59-й минуте за ЦСКА вышел на замену защитник Игорь Дивеев — он впервые принял участие в матче с 17 сентября, когда получил перелом большеберцовой кости в игре с «Торпедо» на чемпионате России.

Анастасия Ларина