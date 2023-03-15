«Юань — это, конечно, способ уйти от риска»

Инвесторы распродают бумаги европейских банков. СМИ пишут, что кризис после краха двух кредитных организаций в США становится все более глобальным. Между тем российские компании продолжают адаптироваться к новым условиям. Ситуацию обсудили экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов и стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— На фоне того, как в Европе полыхает не только банковский кризис, и появились новые проблемы, в частности, речь идет о последних сообщениях про Credit Suisse, о фактически уже обращении к Национальному банку за некой публичной поддержкой, особый вес и ценность приобретают заимствования, которые могут брать отдельные компании, доверие к банковской системе и доверие к глобальным регуляторам. Но сегодня хотелось бы поговорить о некоторых внутренних российских аспектах. Я знаю, что сейчас аспекты заимствования, особенно с учетом всех тонкостей долгового глобального и локального рынков, для множества компаний становятся если не первостепенной задачей, то поводом искать какие-то выходы и пути для получения денежных средств.

Тем интереснее информация, которая есть в нашем распоряжении, о том, что компания «Роснефть» в очередной раз разместила рекордный выпуск облигаций, причем номинированных в юанях. Объем бондов составил 15 млрд юаней. Сбор заявок как раз состоялся 15 марта, а техническое размещение запланировано на 20 марта.

Я понимаю, что сейчас тема заимствований в юанях для множества компаний — это аспект №1. Что можно сказать о достигнутых результатах? Насколько интересен рынок заимствований в китайской валюте? Каких результатов могут добиться отдельные эмитенты?

— Действительно размещение бондов «Роснефти» — это крупнейшее в рублевом эквиваленте размещение облигаций на всем российском рынке. То, что размещают в юанях, это неудивительно, — «Роснефть» активно работает с Китаем. По итогам 2021 года примерно 27% продаж приходилось на Азию, и большая часть в Китай шла.

К 2023 году этот процент вырастет, это долгосрочные контракты. Поэтому у «Роснефти» есть стабильная выручка в юанях, и она вполне может обслуживать облигации в этой валюте. Но для инвесторов юань — это, конечно, способ уйти от риска, который есть как в долларах из-за санкций, так и в рублях из-за возможной девальвации нашей национальной валюты. Поэтому он является, в общем-то, достаточно интересным инструментом инвестирования. Не зря аналитики говорят о юанизации всей финансовой системы Российской Федерации. Ведь не только «Роснефть», но и ряд других компаний размещали облигации в юанях, в том числе «Полюс», «Норильский никель».

Но «Роснефть», безусловно, — это самый надежный эмитент из того спектра, который есть на рынке облигаций в юанях, и так как Российская Федерация не размещала пока облигаций в этой валюте, то можно сказать, что размещение облигаций «Роснефти» — это квазисуверенный выпуск, и он дает ориентир по доходности. Доходность ниже, чем по выпускам «Полюса», «Русала» и других эмитентов, но это объяснимо высоким кредитным качеством. Так что, в принципе, для инвесторов с учетом кредитных рисков, наверное, «Роснефть»-достаточно привлекательное в данном случае вложение, если говорить про какие-то крупные объемы инвестиций.

— Не могу не поинтересоваться вашим взглядом на резко изменившиеся текущие условия. Я имею в виду и локальные, и глобальные условия. С учетом тех аспектов, которые стали известны глобальному рынку, и пересмотра позиций глобальных регуляторов в отношении европейского ЦБ, Федерального резерва, да и российского Центробанка, можно ли спрогнозировать вероятные изменения условий заимствований? Если те ставки, которые будут потенциально изменены на рынке, приведут к некоторой сбалансированности или, наоборот, несбалансированности глобального долгового рынка, будет ли заемщикам интересно прибегать к аналогичным заимствованиям в юанях? Или, может быть, это приведет к некой паузе?

— Если говорить про выпуск облигаций в долларах и евро, то, во-первых, мы уже упомянули санкционные риски, во-вторых, что будет со ставками в этих валютах, сейчас сказать практически невозможно. Пока, в общем-то, аналитики считают, что регуляторы Америки и Европы могут взять паузу в повышении ставок или станут это делать медленными темпами. Поэтому это, конечно, отразится на стоимости заимствований на новенькие облигации. Но в Китае, в общем-то, пока ситуация более или менее стабильна. Наоборот, экономика КНР открылась. Каких-то массовых дефолтов там не наблюдается, и валюта выглядит более или менее стабильно. Так что, думаю, что облигации в юанях на фоне турбулентности, которая есть на западных площадках, — это такая небольшая тихая гавань.

— Вы упомянули, что такое заимствование — это некий квазисуверенный инструмент, и, естественно, ориентир. У вас есть понимание возможного срока, объемов, такого импульса именно для российского государства, для выхода на рынок заимствований в юанях?

— С учетом того, что федеральный бюджет пока имеет дефицит, то, естественно, теоретически российское правительство заинтересовано во внешнем заимствовании. Кроме того, мы знаем, что есть планы по внутренним заимствованиям, но, конечно, на более выгодные ставки, которые ниже внешних займов. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, и Минфин тоже, скорее всего, будет изучать возможности выхода на рынок облигаций в юанях.

Кроме того, как раз «Роснефть» сейчас является бенчмарком для установления ставки. Текущая ставка по «Роснефти» даже ниже, чем ставка в Народном банке Китая. У «Роснефти» она сейчас на уровне 3,5%. Так что, это задает ориентиры для российского правительства.