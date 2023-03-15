Недельная инфляция в России ускорилась до 0,02%

Инфляция в России с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02%. Об этом свидетельствуют данные еженедельной статистики Росстата. С начала года потребительские цены увеличились на 1,32%. По данным Минэкономики, инфляция в годовом выражении с 7 по 13 марта снизилась до 7,65% с 9,43% (.pdf).

Цены на бензин за неделю выросли на 0,01% после снижения на 0,01% неделей ранее. С начала года цены на бензин снизились на 0,07%.

Среди плодоовощной продукции подорожали помидоры — на 6,8%, лук — на 2,2%, бананы — на 1,7%, яблоки — на 0,5%, свекла — на 0,3%. При этом подешевели огурцы — на 10%, картофель — на 0,9%, капуста — на 0,8%, морковь — на 0,1%.

Подорожали 13 наименований продуктов: яйца — на 1,01%, пшено, мука и мороженая рыба — на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,3%, сахар — на 0,23%, гречка — на 0,2%, говядина, мясные консервы для детского питания — на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетное мыло и туалетная бумага — на 0,4%, спички и пеленки для новорожденных — на 0,2%.

За неделю подорожали анальгин — на 0,46%, мазь «Левомеколь» — на 0,34%, аллохол — на 0,23%, противовоспалительный препарат «Нимесулид» — на 0,22%, поливитамины — 0,16%.

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 4,27% по сравнению с 0,27% неделей ранее.

По прогнозу Минэкономики, в этом году инфляция составит 5,5%, по среднесрочному прогнозу ЦБ — 5–7%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала, что в ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении замедлится до 4%.

Анастасия Ларина