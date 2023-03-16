Из-под отзывов выбивают фундамент

ООО Проектно-строительная компания «Главфундамент» смогло убедить арбитражный суд Башкирии в том, что среди интернет-отзывов о его деятельности была опубликована недостоверная и порочащая информация. Претензии «Главфундамента» касались более десятка сообщений, опубликованных от имени якобы клиентов компании, которые заказывали у истца винтовые сваи для фундамента. Суд, удовлетворяя иск о признании спорных отзывов недействительными, пришел к выводу, что их авторы документально не подтвердили нарушения со стороны «Главфундамента». Юристы отмечают, что решение соответствует существующей судебной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Крупный республиканский производитель винтовых свай — ООО Проектно-строительная компания «Главфундамент» — через суд добился признания оставленных в интернете критических отзывов о его работе недостоверными. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Главфундамента» о признании не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию информации, размещенной в разделе отзывов на сайтах систем 2gis, Yandex, Flamp и так далее.

Как следует из материалов дела, истец просил признать недостоверными десятки отзывов. В частности, на сайте Yandex некий Паша Остроумов сообщил, что «Главфундамент» проводит работы с нарушениями ГОСТ, пользователь Вадим Ш. отметил, что компания вместо десяти дней выполняла геологическое изыскание на неделю дольше. «Сами работники нормальные, адекватные, но вот с техникой вечные проблемы», — отметила другая якобы клиентка компании. В критических отзывах, которые компания потребовала признать недействительными, говорилось о качестве выполненных работ, сроках поставок и установки свай, а также о стоимости работ, которая якобы отличалась от информации на сайте компании.

Представитель «Главфундамента» заявил в суде, что «информация о непрофессионально организованной деятельности, непрофессионализме сотрудников, отсутствии эффективности деятельности» формирует негативное общественное отношение к компании и наносит вред ее деловой репутации.

ООО Проектно-строительная компания «Главфундамент» зарегистрировано в июне 2014 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Компания разрабатывает и производит винтовые сваи для фундаментов. Ежегодный объем производства, указано на сайте «Главфундамента» — до 4 тыс. фундаментов из винтовых свай. Владельцами компании (через УК «Главфундамент») являются Станислав Павлов (32%), Руслан Хамитов (27%), Ринат Нургалиев (17%), Антон Глазачев и Дмитрий Гурьянов (по 12%). Выручка компании в 2021 году составила 2,4 млн руб., чистая прибыль — 21 тыс. руб.

Представитель сервиса 2Gis, участвовавший в процессе в качестве третьего лица, пояснил, что компания не распространяла спорные сведения и не ответственна за их размещение.

Удовлетворяя исковые требования, суд оценил «контекст высказываний, характер их изложения и смысловую нагрузку». Суд признал, что они «являются оскорбительными и ложными утверждениями о недобросовестности заявителя при осуществлении трудовой деятельности». «Вместе с тем, данные утверждения документально не подтверждены и, следовательно, такие факты не имели места в реальности, а потому не соответствуют действительности и носят явно порочащий характер», указано в решении суда.

Руководитель юридического отдела «Главфундамента» Сергей Долгаев пояснил «Ъ-Уфа», что спорные отзывы влияли на рейтинг компании в поисковых системах. «Например, вы хотите сходить в ресторан. Первым делом вы зайдете на сайт и прочтете отзывы, посмотрите на рейтинг заведения», — привел он пример. По мнению юриста, спорные негативные отзывы были написаны конкурентами предприятия. «Мы пытались установить авторов, но ни нам, ни суду это не удалось. Для нас это не первый подобный спор, но еще не было ни одного факта, когда реальный автор спорного отзыва, подал жалобу на неправомерное, по его мнению, решение суда».

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что решение суда соответствует сложившейся судебной практике. «В последнее время достаточно много подобных судебных актов. За защитой своих прав обращаются как физические лица, пользуясь правом на забвение, так и компании, борющиеся за свою репутацию. С одной стороны, такой подход судов можно трактовать как запрет на распространение информации, но с другой — как механизм защиты прав граждан и предпринимателей. Отзывы в интернете в большинстве случаем анонимные, они влияют на рейтинг компании. Если зайти на сайты фрилансеров, то там спокойно можно найти объявления о наборе людей для написания отзывов — как позитивных, так и негативных».

Партнер юридической компании «Сотби» Дмитрий Савочкин также полагает, что суд принял верное решение, однако оно не способно остановить волну критики в дальнейшем. «Удаление негативных отзывов не способно помочь, поскольку ничто не мешает написать новые комментарии. Именно в связи с этим суд признает сведения не соответствующими действительности, а не требует удалить комментарии, — отметил эксперт. — Таким образом, «Главфундамент» всегда может показать судебный акт потенциальным клиентам о том, что распространенные в его адрес негативные сведения не соответствуют действительности».

Булат Баширов