Шойгу обсудил с сирийским коллегой Аббасом борьбу с терроризмом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о большой проделанной работе по освобождению Сирии от международных террористов. Заявление прозвучало на встрече в Москве с его сирийским коллегой Махмудом Аббасом, министры также обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.

«В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества»,— говорится в сообщении российского военного ведомства.

Сергей Шойгу на встрече заявил, что за последние годы пройден огромный путь «в части освобождения территории Сирии от международного терроризма». «Впереди еще, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана»,— сказал российский министр. Он также выразил соболезнования народу Сирии в связи с произошедшим в феврале землетрясением.

Министр обороны Сирии, в свою очередь, выразил надежду на продолжение сотрудничества по военной линии. Встреча «подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом», говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россия проводит в Сирии военную операцию, выступая на стороне правительственных войск, с сентября 2015 года. Активная фаза военной операции завершилась к концу 2017 года.

Россия не отказывается от поддержки Сирии, несмотря на то, что значительная часть ее вооруженных сил задействована в боевых действиях на Украине. Об этом в конец октября 2022 года заявил новый руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии полковник Олег Горшенин.

15–16 марта, по данным турецких СМИ, в Москве между делегациями Турции, России, Сирии и Ирана пройдет встреча по Сирии на уровне заместителей глав МИДов.

Мария Федотова