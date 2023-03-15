В Адыгее финансирование противопаводковых мероприятий выросло втрое

В Адыгее в 2023 году финансирование противопаводковых мероприятий увеличилось втрое, до 153,6 млн руб. Из них 135,6 млн руб. составляют средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства республики.

На заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова отмечалось, что в Адыгее создали группировку сил и средств для реагирования на возможные ЧС в период прохождения половодья. Также в республике провели аэрофотосъемку 58 паводкоопасных участков. За 2023 год планируется отремонтировать три дамбы на реке Лаба, ликвидировать загрязненные участки русла реки Фарс в Шовгеновском районе и выполнить другие мероприятия.

В Адыгее также проводят подготовку перед пожароопасным периодом. С прошлого года в селе Вольном Кошехабльского района работает пожарное подразделение. Кроме того, в пгт Яблоновский планируется построить пожарное депо.

По итогам заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководителям профильных ведомств провести мероприятия, направленные на предупреждение ЧС. Также он поставил задачу усилить контроль за реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

На совещании Владимир Устинов отметил, что среди всех регионов ЮФО система оповещения населения о ЧС полностью готова к бесперебойной работе только в Краснодарском крае.

Татьяна Ручкина

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