До конца на Кубани модернизируют систему оповещения жителей о ЧС

До конца 2023 года в Краснодарском крае завершат плановую модернизацию автоматизированной системы оповещения жителей об угрозе ЧС. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сказал на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Кроме того, сотрудничаем с операторами сотовой связи для рассылки смс-сообщений в случае угрозы чрезвычайной ситуации. Все силы и средства в крае находятся в постоянной готовности, эту работу держим на контроле», – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Устинов отметил, что система оповещения населения о ЧС полностью готова к бесперебойной работе только в Краснодарском крае. Он поручил продолжить комплектование региональных противопожарных служб, профилактическую работу с населением, а также обеспечить постоянный мониторинг на землях лесного фонда и готовность лесопожарных подразделений. Также он подчеркнул, что гидротехнические сооружения должны находиться в исправном состоянии.

Всего на Кубани работают 39 краевых пожарных частей, которые охватывают 325 населенных пунктов. На отдаленных территориях работают 273 объединения добровольной пожарной охраны. За последние четыре года на Кубани построили четыре пожарных депо, еще три появятся до конца этого года.

По словам главы Кубани, паводковая обстановка также находится под контролем. Для снижения ущерба от стихии в крае в прошлом году расчистили 10 км русел рек, в этом планируют еще 25 км. Еще 75 км расчистят коммерческие организации.

Татьяна Ручкина

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