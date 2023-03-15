Белгородский суд вынес приговор за поставку оружия и боеприпасов из зоны спецоперации

Белгородский райсуд Белгородской области вынес приговор двум россиянам, которые в первые месяцы спецоперации на Украине наладили поставки из зоны СВО оружия и боеприпасов. 34-летний Никита Лебедев приговорен к трем годам лишения свободы условно, а 42-летний Юрий Ясинский — к трем годам колонии строгого режима. Об этом «Ъ» сообщили в региональном УФСБ, которое обнаружило и пресекло канал поставок.

При задержании весной 2022 года у мужчин изъяли 14 управляемых ракет к противотанковому ракетному комплексу «Конкурс», 67 гранатометов и реактивных гранат (РПГ-18, РПГ-30, РШГ-1, РШГ-2, РПГ-7, РПО-А «Шмель»), 77 ручных гранат и запалов к ним (Ф-1, РГО, РГН, РГД-5, УЗРГМ, УДЗ), заряды к станковым и подствольным гранатометам, мины МОН-50, 66 тротиловых шашек массой до 3 кг. Также у них обнаружили более 15 тыс. патронов различного калибра.

Оба мужчины признаны виновными в в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатки в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Условный приговор одному участнику группы назначен с учетом его содействия раскрытию преступления и других смягчающих обстоятельства.

Сергей Толмачев, Олег Мухин

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