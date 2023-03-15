Надежность — в приоритете

14 марта в Краснодаре состоялся торжественный запуск Центра управления и мониторинга сети (ЦУМС) крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — компании «Ростелеком». ЦУМС будет круглосуточно в режиме реального времени отслеживать надежность работы сетевой инфраструктуры компании в западной части России, а также магистральные каналы в Европу и Азию. В открытии Центра приняли участие старший вице-президент «Ростелекома» по технической инфраструктуре Алексей Сапунов, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Цифровой суверенитет

Центр управления и мониторинга сети в Краснодаре объединил на одной площадке 33 локальных центра мониторинга сети компании, отвечающих за западную часть России, а также магистральную линию связи «Транзит Европа — Азия». С его вводом вырастет скорость реагирования на сетевые инциденты и аварийные ситуации, улучшится управляемость сети, а также повысится качество предоставляемых компанией цифровых сервисов и услуг, в том числе телевидения и телефонии.

Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, совершенствование системы мониторинга такой масштабной инфраструктуры, к которой подключены практически все отечественные операторы и провайдеры, укрепляет цифровой суверенитет нашей страны. «Благодаря тому, что центр открыт в Краснодаре, цифровой кластер на юге России станет более технологичным и будет способствовать интеграции цифровых решений в различные отрасли региональной экономики и жизнь наших сограждан»,— сообщил замминистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В зону ответственности ЦУМС-Запад входит 42 региона из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центр будет контролировать сетевую инфраструктуру протяженностью более 108 тыс. км, а также около трех тысяч основных серверов и серверов телематики, более 775 тыс. узлов сетей компании и свыше 5 млн единиц оборудования клиентов. Состояние каждого узла оценивается в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. В общей сложности работу центра обеспечивают 215 человек.

Все подразделения технической поддержки объединены одной системой, что повышает управляемость и скорость решения проблем на сети. ЦУМС-Запад будет работать в синхронизации со вторым аналогичным объектом «Ростелекома», отвечающим за мониторинг восточной части страны, и может при необходимости выступать для него резервным, то есть осуществлять мониторинг работоспособности сети всей России.

Качество жизни

Как отметил в рамках церемонии открытия ЦУМС-Запад вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мировая практика показывает: чем выше уровень развития инфраструктуры — тем выше социально-экономические показатели, и в конечном счете — качество жизни. «Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. В первую очередь это касается цифровизации, особенно в таких сферах, как медицина, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, строительство. Станут доступнее цифровые сервисы, в том числе цифровые государственные услуги, количество которых у нас регулярно растет»,— рассказал заметитель губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Благодаря объединению на площадке ЦУМС-Запад целого ряда систем линейно-технического учета ускорился поиск данных о сети. Ключевую роль играет зонтичная система комплексной обработки событий более чем из 300 систем мониторинга. Она помогает быстро находить корневую причину аварийной ситуации. При обнаружении аварии специалисты ЦУМС могут оперативно перевести связь на резервное оборудование и тем самым обеспечить бесперебойную работу сети. Также в структуре центра существует выделенная группа инженеров, которая во взаимодействии с электроэнергетическими компаниями отслеживает электроснабжение всей инфраструктуры.

По словам старшего вице-президента по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексея Сапунова, надежность сети — основной приоритет компании. «Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это — один из важнейших проектов трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с Центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сетевой инфраструктуры. Применение инструментов искусственного интеллекта в будущем позволит максимально повысить эффективность управления сетью, уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью Machine Learning»,— рассказал господин Сапунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Нервная система цифрового мира

Отдельная группа специалистов центра следит за устойчивостью работы трафика интерактивного телевидения — около 1,5 тыс. цифровых каналов и 2,4 млн сессий индивидуальных клиентов находятся под постоянным контролем умных систем и технических экспертов. Входящий трафик от общего числа интернет-пользователей, систем и цифровых сервисов составляет около 12 Тбит/с, исходящий — более 3,6 Тбит/с.

Вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов рассказал, что сетевая инфраструктура компании сегодня — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира, которая обеспечивает работу дата-центров, государственных и коммерческих организаций, систем жизнеобеспечения и социально важных объектов.

«Очевидно, что такая система должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной. Центр управления и мониторинга сети, запущенный на юге, повысит надежность сетевой инфраструктуры и позволит нам более эффективно обеспечивать цифровизацию всех отраслей региональной экономики»,— отметил Сергей Мордасов.

Помимо обнаружения и устранения аварий, ЦУМС помогает взаимодействовать с регуляторными органами и министерствами, координировать работы на сетевой инфраструктуре и обслуживать сети других операторов в рамках межоператорского сотрудничества (проект О2О). Особое внимание уделяется каналам связи различных спецслужб и ведомств, а также обеспечению работы цифровых систем во время важных общефедеральных мероприятий, таких как единый день голосования и Единый государственный экзамен.

Читайте нас в Telegram