В Челябинской области 11 человек подозревают в содействии незаконной миграции

В Челябинской области полицейские задержали сотрудников компании, которым вменяют организацию канала незаконной миграции иностранцев. На причастность к преступной деятельности проверяют 11 человек в возрасте от 32 до 57 лет, в их числе восемь женщин. Об этом сообщают в ГУ МВД региона.

По предварительным данным силовиков, в состав группы входили работники компании, оказывающей иностранцам помощь в подготовке документов в сфере миграции. Установлено, что сотрудники за деньги оформляли заведомо подложные трудовые договоры и фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет. Тем самым, по версии правоохранителей, они помогали им получить вид на жительство и гражданство России, а также номинально принимали экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком. Их незаконную деятельность сотрудники полиции пресекли совместно с региональным пограничным управлением МВД, сообщают в главке.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также запрета определенных действий. В ходе расследования проведено 15 обысков в офисах агентства, гостиницах Челябинска и в местах проживания фигурантов.