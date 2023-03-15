Женская сборная РФ по боксу на открытии чемпионата мира вышла с российским флагом

Российская женская сборная по боксу вышла на открытие чемпионата мира в Нью-Дели в Индии с флагом России. Видео с церемонии открытия чемпионата размещено в группе Федерации бокса России во «ВКонтакте».

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В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Кроме того, им было разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, также было разрешено при их победе включать запись гимна. В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.

В чемпионате по боксу участвуют более 320 спортсменов из 65 стран мира. Чемпионат мира среди женщин пройдет с 15 по 26 марта.

Как сообщалось ранее, за Россию выступят Юлия Чумгалакова (категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг), Диана Пятак (свыше 81 кг). Главный тренер российской женской сборной по боксу Альберт Муталибов надеется, что спортсменки завоюют минимум четыре медали.

Анастасия Ларина