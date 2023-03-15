В Краснодаре владелец гостиничной сети стал фигурантом дела об уклонении от налогов

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении владельца сети отелей. По версии следствия, индивидуальный предприниматель недоплатил в бюджет более 97 млн руб. Название гостиничной сети в СКР не сообщают. По данным правоохранительных органов, речь идет об отелях «Мартон».

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что с 2017 года доход владельца сети отелей превысил 150 млн руб., поэтому он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Предприниматель должен был уплачивать НДС, но он разработал схему дробления бизнеса, чтобы сохранить упрощенную систему. С 2017 года по 2019 год мужчина, как считает следствие, предоставлял в ФНС недостоверные сведения, что позволило ему уклониться от крупных налоговых выплат.