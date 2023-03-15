Бывшего главу казанского ОП «Сафиуллина» приговорили к 9,5 годам колонии

Бывший руководитель казанского отдела полиции «Сафиуллина» и «Ямашева» Алексей Ершов был приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима. Такой приговор сегодня ему вынес Приволжский райсуд. Также ему запретили работать на госслужбе в течение семи лет.

Господина Ершова признали виновным в получении взяток. При этом его оправдали в по делу о превышении полномочий и незаконного участия в предпринимательской деятельности. Это связано с отсутствием состава преступлений в действиях осужденного.

Следствие считает, что с июне 2005 года по апрель 2015-го осужденный систематически получал от предпринимателя Александра Желовицкого средства за «общее покровительство и не проведение проверок» на 16 автостоянках, которые действовали без оформления «надлежащим образом». Всего за десять лет экс-полицейский получил почти 20 млн руб. Также Алексей Ершов потребовал у бизнесмена отдать ему пять принадлежащих последнему парковок, и тот согласился уступить лишь три стоянки

В мае 2019 года осужденный подключил к своим делам своего зама Ильназа Ситдикова. И тот каждый месяц передавал своему экс-начальнику по 15 тыс. руб. В итоге Ситдиков 4,5 года лишения свободы условно.

"Ъ-Казань"