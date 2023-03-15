Ярославская прокуратура займется поймой Которосли

Прокуратура Ярославской области организовала проверку из-за планов по изменению зоны особо охраняемой природной территории памятника природы «Парк в пойме реки Которосль» в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк в пойме Которосли в Ярославле.

Фото: Антон Голицын Парк в пойме Которосли в Ярославле.

Фото: Антон Голицын

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране окружающей среды и градостроительного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле планируется частично перевести «Парк в пойме реки Которосль» из статуса особо охраняемой природной территории в статус туристско-рекреационной местности. После реорганизации памятника природы можно будет обустроить территории некапитальными объектами и оборудовать места отдыха и питания, однако сейчас конкретных планов благоустройства у мэрии нет. Общественные обсуждения по вопросу завершились 13 марта, большинство участников предложение мэрии поддержали.

Алла Чижова