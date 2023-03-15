В Кировской области задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

В Кировской области задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья из окна своего дома в городе Вятские Поляны, сообщает прокуратура региона.

«Правонарушитель задержан. Следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)»,— отмечается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

Сегодня днем, 15 марта, житель Вятских Полян закрылся в своей квартире и несколько раз выстрелил из ружья из окна. Предполагается, что он стрелял по машине скорой помощи и сотрудникам МВД. В результате действий мужчины никто не пострадал.

Как уточнили «РИА Новости» в управлении Росгвардии по ПФО, «гражданин задержан сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось».

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что стрельбу открыл мужчина, который на 16 лет отказался от алкоголя, но снова запил, что и стало причиной его неадекватного поведения.

Александр Кислов