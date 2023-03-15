В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

В Вятских Полянах мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окон своей квартиры. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что полиция оцепила прилегающую территорию, на место происшествия выехал СОБР.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно»,— сообщил глава региона.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел стрельбу с последнего этажа жилой пятиэтажки. Как сообщили в УМВД РФ по Кировской области, мужчина под действием алкоголя закрылся в своей квартире, произвел выстрелы из охотничьего ружья в окно. «На месте работают сотрудники полиции, обеспечивается безопасность граждан, принимаются меры по нейтрализации угрозы»,— подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает Newsler.ru, известно, что в квартире мужчины других людей нет, но не исключено, что в жилище стрелка находится его теща. Ни одно из ведомств не подтвердило информацию о возможных жертвах пьяного стрелка. По сообщениям очевидцев, мужчина стреляет по карете скорой помощи и сотрудникам МВД. Местные паблики сообщают, что на место происшествия прибыл снайпер.

В прокуратуре Кировской области сообщили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, подразделения быстрого реагирования Росгвардии. «Ситуация взята на особый контроль руководством прокуратуры Кировской области»,— отметили в ведомстве.

Ирина Александрова, Киров