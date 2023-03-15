Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле в модификации Bronto.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lada.ru Фото: lada.ru

Небывалый ажиотаж в Сети вызвала новость о том, что АвтоВАЗ возвращается к выпуску Lada Niva Legend во внедорожной модификации Bronto. От обычной «Нивы» этот настоящий вездеход отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, главной парой с увеличенным передаточным числом, увеличенным ходом подвесок, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами и, конечно же, увеличенным до 240 мм дорожным просветом.

Казалось бы, за те несколько десятков лет, что выпускается этот, без преувеличения, легендарный и во многих смыслах замечательный автомобиль, мало кто эксплуатирует его в том виде, в каком он пришел с завода. На доводке «Нив» до ума специализируются сотни компаний, что-то делают сами автовладельцы.

Какое-то время назад я попросил немецкого коллегу, который продавал «Нивы» у себя в Германии, дать мне список «улучшайзинга», который они у себя предпринимают, прежде чем выставлять машину на реализацию. В него вошли новые легкосплавные диски и новые шины, подножки, накладки на колесные арки, капот и пороги, рейлинги на крышу, светодиодная оптика и, безусловно, полностью перешитый салон.

С этой точки зрения не так уж сложно купить все необходимые компоненты для самостоятельной переделки «Нивы» во внедорожную модификацию, идентичную Bronto. Но, во-первых, по деньгам это выйдет не дешевле. А, во-вторых, изменение клиренса — это переделка, которая по современному законодательству требует согласования с Госавтоинспекцией.

Так что цену в 1,1 млн руб. можно считать адекватной, если учесть, сколько сегодня у нас стоят другие внедорожники, и не рассматривать в качестве варианта инвестиций архаику Ульяновского автозавода.

Технически же модификация Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащается бензиновым мотором объемом 1,7 л, развивающим 83 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.