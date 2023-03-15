Полпред в ПФО Игорь Комаров в Ижевске посетил выставку к юбилею открытия железной дороги

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров с главой Удмуртии Александром Бречаловым сегодня, 15 марта, открыли выставку «Народная стройка». Она посвящена запуску движения по железной дороге «Ижевск — Балезино», сообщила руководитель региона во «ВКонтакте».

В марте 1943 года здесь запустили первые поезда, которые повезли на фронт боеприпасы, лес, каменный уголь и продукты. В кратчайшие сроки железнодорожное полотно прокладывали женщины, старики и дети.

Уникальность экспозиции заключается в том, что кроме документов и фотографий здесь представлены технологии виртуальной реальности. Благодаря специальным очкам посетители могут увидеть интервью, архивные снимки и рисунки.

Передвижную выставку продемонстрируют на территории всей республики.

Напомним, в рамках рабочего визита в Ижевск полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров примет участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов Приволжского федерального округа. На заседании в том числе обсудят проблемы обеспечения промышленных предприятий специалистам.