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Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров прибудет в Удмуртию 15 марта

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит столицу Удмуртию 15 марта, сообщает пресс-служба полпредства. Он примет участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что на заседании обсудят проблемы обеспечения промышленных предприятий специалистам, а также применение законодательства о бесплатной юридической помощи и развитие системы правового просвещения жителей регионов ПФО.

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