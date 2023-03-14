Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров прибудет в Удмуртию 15 марта

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит столицу Удмуртию 15 марта, сообщает пресс-служба полпредства. Он примет участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что на заседании обсудят проблемы обеспечения промышленных предприятий специалистам, а также применение законодательства о бесплатной юридической помощи и развитие системы правового просвещения жителей регионов ПФО.