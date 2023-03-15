Белгородэнерго приглашает школьников принять участие в экоконкурсе

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» приглашает детей и подростков принять участие в конкурсе «Неполезное станет полезным!»

Цель творческого состязания – сформировать у подрастающего поколения убежденность в необходимости бережного, созидательного отношения к окружающему миру, подчеркнуть роль энергетики в охране окружающей среды, побудить участников к проектной деятельности и нестандартному решению задач по экологии.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Сделай поделку из отслуживших вещей», «Предложи проект по экологии в энергетике», «Я – энергоблогер».

Участники могут своими руками дать вторую жизнь отслужившим свой срок предметам или предложить нестандартные идеи по защите воздуха, воды, почвы, животного и растительного мира в процессе производственной деятельности энергокомпании. Лучшие инновационные проекты Белгородэнерго обязательно возьмет на заметку.

Если участник многое знает об энергетике, любит природу, имеет активную жизненную позицию, то он может стать энергоблогером! Жюри ждет от него видео с короткими рассказами о влиянии энергетики на экологию, о плюсах и минусах электротранспорта, о практических способах снизить влияние производственных процессов в энергоотрасли на окружающую среду.

Конкурс стартует 15 марта и продлится до 15 ноября. Каждая работа будет размещена в группе https://vk.com/zdesbezopasno. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а желающие смогут совершить тест-драйв на электромобиле Белгородэнерго.

«Мы - социально ответственная компания и понимаем: то, как мы относимся к экологии сегодня, определяет наше будущее. Именно поэтому бережному, ответственному отношению к природе необходимо учить с детства. Желаю вдохновения всем участникам конкурса!» – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.