УФАС обязало ярославские парки расторгнуть более 55 договоров аренды

Ярославское УФАС выявило в действиях МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» нарушение закона «О защите конкуренции». Ведомство обязало предприятие расторгнуть более 55 незаконно заключенных договоров с арендаторами мест в парках «Даманский», «Юбилейный» и «Нефтяник». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный парк в Ярославле.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» «Городские парки культуры и отдыха Ярославля» Юбилейный парк в Ярославле.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» «Городские парки культуры и отдыха Ярославля»

По словам бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, в прошлом году ему жаловались предприниматели, которые размещали в парках павильоны и аттракционы. После обращения господина Бакирова в УФАС летом 2022 года ведомство возбудило дело в отношении «Дирекции». Как сообщили в аппарате, городское предприятие обходило проведение конкурентных процедур, заключая и расторгая договоры по собственному желанию.

«Сдавать в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, законодательство предписывает лишь по результатам проведенных конкурсов и аукционов. Дирекция же заключала с предпринимателями договор предоставления права на оказание услуг в парке культуры и отдыха, который фактически являлся договором субаренды с предметом «земельный участок»,— говорится в сообщении.

Согласно информации аппарата уполномоченного, «Дирекция городских парков культуры и отдыха» обжалует решение УФАС в ярославском арбитражном суде.

Алла Чижова