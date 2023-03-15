Сборы по каско в России выросли за год на 7,6%

Сборы российских страховщиков по каско за 2022 год выросли на 7,6% по сравнению с уровнем, достигнутым годом ранее,— до 222,8 млрд руб. Это следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков» Банка России. Регулятор объяснил такой показатель ростом числа договоров.

«Росту рынка способствовало расширение клиентской базы за счет как розничных, так и корпоративных клиентов. При этом увеличение числа заключенных договоров произошло, несмотря на снижение продаж новых автомобилей»,— говорится в докладе ЦБ.

Прежде всего такая динамика обусловлено ростом продаж недорогих программ мини-каско, поскольку владельцы автомобилей стали опасаться нехватки страхового возмещения по ОСАГО на фоне подорожания запчастей. «Их стремление обезопасить себя от подобных рисков способствовало повышению спроса на усеченные программы страхования автокаско»,— отметил ЦБ в отчете.

По оценке Росстата, в среднем стоимость полисов каско по итогам 2022 года выросла почти на четверть. По отдельным маркам автомобилей страховка подорожала в полтора-два раза — об этом РБК сообщили участники рынка. Такая тенденция также связано с выросшей стоимостью запчастей.

Насколько и почему выросла стоимость страховых полисов — в публикации «Ъ» «Каско покрывает свои риски».

Анастасия Ларина