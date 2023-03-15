Бросившему в подмосковный военкомат коктейль Молотова дали 13 лет

Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Кирилла Бутылина, который 28 февраля 2022 года бросил коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах. Ему вменяли три статьи УК РФ — о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают до 20 лет заключения. Бутылин полностью признал вину. Дело слушалось коллегией из трех судей и было рассмотрено за два заседания, сообщает «РИА Новости». ТАСС отмечает, что это был первый случай поджога военкомата с момента начала военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бутылин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Кирилл Бутылин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Представитель Минобороны в суде заявляла, что Кирилл Бутылин испытывал «политическую ненависть против СВО». Гособвинитель Екатерина Минаева запрашивала для него 13 лет лишения свободы, просив принять во внимание положительные характеристики подсудимого. Защита просила переквалифицировать дело на покушение на убийство, а наказание назначить «минимально возможное». Мать Бутылина возместила военному ведомству ущерб от поджога — 193,6 тыс. руб. Суд получил чек оплаты сегодня, 15 марта, и прекратил производство по иску Минобороны в этой части.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы»,— огласил решение судья Виталий Бакин. Первые три года Бутылин проведет в тюрьме, следующие десять — в колонии строгого режима. Кирилл Бутылин заявил журналистам, что не планирует обжаловать решение суда, адвокат заявил об обратном, назвав приговор «чрезмерно суровым».

По данным следствия, Бутылин работал на Луховицком авиационном заводе имени Воронина слесарем-сборщиком летательных аппаратов. Как выяснило следствие, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, бросил туда коктейль Молотова, на воротах нарисовал флаг Украины. Затем направился в Белоруссию, 9 марта разместил видео поджога в Telegram-канале. Задержать Бутылина удалось в Белоруссии при попытке пересечь границу с Литвой.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Следствие зажгло на три статьи».

Мария Федотова