Эксперт: несмотря на рост издержек, интерес к агрострахованию на Кубани сохранится

Эксперты рынка страховых услуг уверены, что, несмотря на незначительное снижение объема финансирования компенсации затрат аграриев на страхование в 2023 году по сравнению с 2022 годом, интерес производителей края к программам агрострахования сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, власти Краснодарского края в 2023 году намерены направить на компенсацию части затрат аграриев по страхованию сельхозугодий более 460 млн руб. В феврале текущего года заместитель губернатора Краснодарского края, курирующий отрасль АПК, Андрей Коробка сообщил журналистам, что в 2022 году на поддержку агрострахования на Кубани было выделено в части растениеводства 327,6 млн руб., в области животноводства — 2,3 млн руб.

По итогам прошлого года площадь застрахованных сельхозугодий выросла со 159 тыс. до 630 тыс. га. Самым востребованным было страхование зерновых (более 515 тыс. га угодий), масличных (32,8 тыс. га), зернобобовых (6,5 тыс. га) и технических культур (3,4 тыс. га). Также было застраховано 4,2 тыс. га садов и виноградников.

По программе агрострахования сельхозпроизводители могут защитить посевы от заморозков, града, удара молнии, пожара (кроме лесных), урагана, паводков, засухи, вредителей и других негативных воздействий.

Руководитель управления страхования агропромышленных рисков компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Ямашкин считает, что страхование сельскохозяйственных рисков традиционно на Кубани является актуальным инструментом для защиты имущественных интересов сельхозпроизводителей. «Развитию этого интереса в том числе способствуют и различные актуальные меры дополнительной поддержки, инициируемые Минсельхозом России и Краснодарского края, в частности, применение принципа повышенного субсидирования для застрахованных хозяйств, в том числе аграриев Кубани.

В феврале этого года замминистра сельского хозяйства Елена Фастова заявила в рамках выступления на XIV Международной конференции «Где маржа», что федеральным Минсельхозом реализуется проект, благодаря которому аграрии смогут заключать договоры агрострахования и направлять в страховую компанию заявления об убытках в электронном виде, через личный кабинет. При этом цифровая система будет объединять информацию различных ведомств, что позволит получать и предоставлять страховщику необходимые справки без бюрократических процедур.

По словам Дмитрия Ямашкина, в целом агрострахование в России из года в год продолжает динамично и позитивно развиваться, активно увеличиваются площади застрахованных культур и сельхозтоваропроизводители Краснодарского края. «Несмотря на рост издержек на производство, ограниченность в ресурсах и сильную волатильность цен на продовольствие, аграрии края намерены и в текущем году обеспечить защиту рисков производства через программы агрострахования, предлагаемые рынком»,— рассказал эксперт.

Василий Хитрых