Концерн «Москвич» отгрузил первую партию электрокаров в дилерские центры Краснодара

Компания «Москвич» отгрузила первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» в дилерские центры Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба завода в своем Telegram-канале.

Фото: тг-канал завода "Москвич"



Автомобили также поступят в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Набережные Челны, Ижевск, Кемерово, Новосибирск, Нижний Новгород и Уфу.

Всего завод «Москвич» планирует открыть дилерские центры в 23 городах России. В Краснодаре продажи будут запущены в салонах «КЛЮЧАВТО», «ААА Моторс» и «Юг-Авто».

Татьяна Ручкина

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