«Малютин так любил сказки, что рассказывал их самому себе»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории сказочного терема, в том числе об авторе проекта Сергее Малютине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня — сказочный терем на Пречистенке, доходный дом Перцовой. Когда пойдете его рассматривать, возьмите с собой детей — здесь живописная майолика на красном кирпиче, драконы, несущие на себе балконы, изображения солнца, рыб, птиц, медведя, быка и даже птицы Сирин. Собственно, здание и задумано было в русско-былинном стиле.

Железнодорожный инженер и бизнесмен Петр Перцов устроил конкурс проектов. В жюри собрались архитектор Федор Шехтель, художники Василий Поленов, Виктор Васнецов, Василий Суриков. Первое место присудили брату Васнецова — Аполлинарию. Но Перцов выбрал серебряного призера — Сергея Малютина, иллюстратора сказок Александра Пушкина, художника, первым расписавшего матрешку. Говорят, Малютин так любил сказки, что рассказывал их даже самому себе…

Кстати, дом Перцов записал на свою жену. Мало ли что. Поэтому он и называется дом Перцовой, а не Перцова. Кто только в нем не жил. Например, подвал снимал знаменитый на всю Москву театр «Летучая мышь» — камеди-клаб дореволюционной России. Здесь Василий Качалов изображал циркового борца, Ольга Книппер-Чехова — парижскую шансоньетку, Константин Станиславский — фокусника. Пародировали спектакли, друг друга, уговор был один — не обижаться.

После революции владельцев оставили жить в доме. Петр Перцов пострадал позже — за то, что пытался сохранить ценности из храма Христа Спасителя. Год отсидел в тюрьме, слава богу, остался жив. А в дом въехал новый жилец — Лев Троцкий. Причем квартиру он занял своеобразную.

Раньше в ней проживал некий оригинал по фамилии Поздняков. В одной комнате, отделанной зеркалами, он установил огромную ванну из черного мрамора, в другой устроил зимний сад, засыпав паркет песком. Еще была прелестная гостиная с мебелью из карельской березы. Здесь, облачившись в греческую тогу и сандалии на босу ногу, Поздняков принимал гостей. На ногте большого пальца ноги сияла бриллиантовая монограмма. Прислуживал ему африканец в сопровождении черного мопса с большим красным бантом. Вот его апартаменты и занял один из тогдашних вождей революции.