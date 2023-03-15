Прекрасный союз

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых эффектных дуэтах и созданных ими украшениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ninaricci.com Фото: ninaricci.com

Недавно Telegram взорвался от критики показа Nina Ricci на Неделе моды в Париже. «Дорожка премии Муз-ТВ», «костюмы для театра в уездном городе», — админы модных каналов упражнялись в остроумии, описывая дебютную коллекцию Харриса Рида, ставшего новым креативным директором французского дома.

Про одежду не будем, присмотримся к аксессуарам, которые для показа создал ювелирный дизайнер Хьюго Крейт. Выглядят они модно и необычно, никакого «уездного города». И это заставило меня вспомнить о других ювелирных дизайнерах, которые работали в дуэте с дизайнерами мира моды. Правда, с тем отличием, что работали успешно, в смысле не только украшения, но и сами наряды были хороши.

Из исторических дуэтов — это, конечно, Коко Шанель и Фулько ди Вердура. Именно для Chanel ювелир в 1920-е создал свои первые украшения, это были ставшие знаменитыми аксессуары с мальтийскими крестами.

Еще один знаменитый дуэт — Александр Маккуин и Шон Лин. Их сотрудничество длилось 17 лет, и именно благодаря ему родились такие знаменитые украшения, как корсет в виде скелета, каффа с шипами дикобраза и другие.

Еще один эффектное сотрудничество — Валли Джамбаттиста и римский дизайнер Луиджи Скиаланга. Как сказал Валли о Шалунге: «у Луиджи нетрадиционный подход к работе, он очень интеллектуален». Луиджи создал для Valli скульптурные украшения — крупные, абстрактные, очень эффектные.