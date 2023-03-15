«Какие тут вопросы этики с такими перспективами?»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает о том, почему IT-гигант сократил команду по вопросам этики и общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Mills McKnight / Reuters Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Компания Microsoft уволила всю команду специалистов по этике искусственного интеллекта. Эти люди попали в волну по сокращению 10 тыс. сотрудников по всей корпорации, сообщает новостное издание Platformer. Команда по этике и обществу, в которой с октября прошлого года насчитывалось всего семь человек, отвечала за то, чтобы поставляемые на рынок продукты Microsoft отражали в своем дизайне принципы ответственного искусственного интеллекта.

До своего сокращения группа выявляла риски, связанные с интеграцией технологий компании OpenAI, в частности, ChatGPT. Стоит отметить, что в Microsoft по-прежнему существует Офис ответственного ИИ, который устанавливает соответствующие правила. Но работа специалистов сводится к общекорпоративным вопросам и государственной политике.

Можно ли предположить, что IT-гигант торопится внедрить технологии, а потому решил ослабить поводья там, где можно? В это легко поверить, если сфокусироваться на финансовых аспектах. По заявлениям самой Microsoft, каждый 1% доли рынка, который она сможет отобрать у Google, принесет ей годовой доход в $2 млрд. Корпорация уже перестраивает свои поисковую систему Bing и веб-браузер Edge, которые будут использовать модели искусственных интеллектов ChatGPT и DALL-E 2.

Чтобы эффективно работать с этими инструментами, Microsoft пришлось создать суперкомпьютер. На практике это обозначало поиск способа, которым можно соединить десятки тысяч графических чипов A100 от Nvidia. Причем собрать их в сервере пришлось тоже особым способом, чтобы избежать отключения питания. И на этот проект, по словам представителей Microsoft, ушло несколько сотен миллионов долларов. Это не считая обещанного миллиарда инвестиций в OpenAI.

Держать команду из семи человек, которые могут заблокировать или заметно затормозить такие дорогие процессы, похоже, рискованно. Между тем автогигант GM анонсировал внедрение ChatGPT в качестве помощника водителя. Он сможет, например, по пунктам рассказать, как заменить проколотое колесо или что обозначает та или иная индикация. Какие тут вопросы этики с такими перспективами?