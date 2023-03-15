Роспотребнадзор планирует построить в Екатеринбурге лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ищет подрядчика, который построит в Екатеринбурге лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Как указано на сайте Госзакупок, на эти цели в рамках проекта «Санитарный щит страны» из федерального бюджета выделяется 1,5 млрд руб.

Согласно документам, будущая лаборатория высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения инфекций — это восьмиэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. м. В нем хотят разместить: микробиологическую лабораторию, паразитологическое, бактериологическое, вирусологическое подразделения, а также подразделение особо опасных инфекций.

В новой лаборатории будут трудиться 68 человек. Планируется, что в год бактериологическая лаборатория с отделением паразитологических исследований будет проводить – 63,2 тыс. исследований, вирусологическая лаборатория – 97,9 тыс., лаборатория особо опасных инфекций – 281,1 тыс. исследований в год.

На первом этаже будущего здания разместят гардероб, а также будут проводить регистрацию проб окружающей среды, пищевых продуктов, биологического материала.

Второй этаж займет микробиологическая лаборатория (проведение подготовительных работ по обеспечению исследований) «чистая зона».

На третьем и четвертом этажах будет находиться паразитологическое и бактериологическое подразделения, лаборатории контроля биологических факторов (проведение санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований) «чистая» и «заразная» зоны.

Пятый этаж займет вирусологическое подразделение лаборатории контроля биологических факторов «чистая» и «заразная» зоны.

На шестом этаже будет находиться подразделение особо опасных инфекций лаборатории контроля биологических факторов «чистая» и «заразная» зоны. Централизованное для всех подразделений лаборатории проведение молекулярно-генетических исследований; «чистая» зона (временное содержание животных).

На седьмом этаже – помещения Центра секвенирования.

На восьмом этаже – технические помещения.

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