Украина выиграла дело о дефолте по облигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о дефолте по еврооблигациям на $3 млрд. Разбирательство касалось кредита, который Россия выдала украинским властям, когда президентом страны являлся Виктор Янукович.

«Верховный суд отклонил просьбу России и справедливо признал, что аргументы линии защиты Украины по принуждению являются состоятельными и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств»,— сообщают в пресс-службе Минфина Украины.

Ведомство подчеркивает, что теперь дело нужно направить на судебное рассмотрение по полной процедуре в открытом заседании. Россия в свою очередь пыталась убедить английский суд, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий. Теперь дело будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона, а аргументы украинской стороны необходимо будет учесть.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter назвал решение британского суда «очередной победой» своей страны над Россией.

Речь идет о займе $3 млрд в виде облигаций, выкупленных Россией в декабре 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Как заявила украинская сторона в суде, Россия угрожала ей и непосредственно перед выпуском еврооблигаций, осенью 2013 года, ввела против нее несправедливые торговые ограничения. Украина также утверждает, что из-за этого «давления» ей пришлось отказаться от подписания уже согласованного Договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом и что она утратила доступ к международным источникам финансирования, в результате чего у нее «не осталось иного выбора», кроме как продать еврооблигации России. Все это, по мнению ответчика, является правомерным основанием для отказа от выполнения платежных обязательств.

Александр Кислов