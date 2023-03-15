Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем инвестиций в экономику Удмуртии сократился на 3,5% в 2022 году

Объем инвестиций в экономику Удмуртии за январь-декабрь 2022 года снизился до 137 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 3,5% ниже уровня предыдущего года. Данный показатель в расчете на душу населения составил 92 тыс. руб., сообщает Удмуртстат.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, из общего объема инвестиций 77,4 млрд руб. составили вложения в капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Более половины средств направили в добывающие и обрабатывающие отрасли — 28,5% и 21,8% соответственно.

При этом 46,3% общего объема инвестиций направлено на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь. На возведение зданий, сооружений и улучшение земель использовано более трети вложенных денег.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...