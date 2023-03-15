Объем инвестиций в экономику Удмуртии сократился на 3,5% в 2022 году

Объем инвестиций в экономику Удмуртии за январь-декабрь 2022 года снизился до 137 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 3,5% ниже уровня предыдущего года. Данный показатель в расчете на душу населения составил 92 тыс. руб., сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, из общего объема инвестиций 77,4 млрд руб. составили вложения в капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Более половины средств направили в добывающие и обрабатывающие отрасли — 28,5% и 21,8% соответственно.

При этом 46,3% общего объема инвестиций направлено на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь. На возведение зданий, сооружений и улучшение земель использовано более трети вложенных денег.