Липецкие власти объяснили сверку данных в военкоматах ошибками, выявленными при мобилизации

Рассылка повесток жителям Липецкой области, как и других регионов России, связана с необходимостью уточнения данных: она возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации были обнаружены ошибки в документах. Об этом рассказали в правительстве Липецкой области.

«Руководством страны и Минобороны поставлена задача на ведение воинского учета в цифровом формате. Совместно с правительством Липецкой области мы перевели все документы воинского учета в электронный вид,— пояснил областной военком Валерий Герасименко.— Сегодня наполняем наши базы актуальными данными.

Вызываем граждан, состоящих на воинском учете, с целью уточнения их персональных данных: состава семьи, состояния здоровья, уровня образования и всех тех фактов, которые произошли с гражданами после возвращения их со службы в Вооруженных силах.

Никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится, по мобилизации мы никого не призываем».

Напомним, в регионах Черноземья (в частности, в Воронежской области) начали рассылать повестки, которые приходят по месту работы или жительства. По ним необходимо явиться в военные комиссариаты для уточнения данных.

Президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации 31 октября. После этого он поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация о всех военнообязанных россиянах.

Олег Мухин