Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежские военкоматы начинают вручать повестки для актуализации данных воинского учета

Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручать повестки жителям региона. Об этом сообщили в облправительстве.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Там «особо» подчеркнули: «единственная цель» этих мероприятий — «исключительно» актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. «Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — отметили в правительстве.

Власти также напомнили работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. «После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — заверили в облправительстве.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Черноземье и специальная военная операция на Украине

Читать далее

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...