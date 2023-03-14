Воронежские военкоматы начинают вручать повестки для актуализации данных воинского учета

Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручать повестки жителям региона. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Там «особо» подчеркнули: «единственная цель» этих мероприятий — «исключительно» актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. «Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — отметили в правительстве.

Власти также напомнили работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. «После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — заверили в облправительстве.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте