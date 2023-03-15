Эксперт: предложенное сенаторами упрощение процедур в госзакупках давно назрело

Краснодарский эксперт в области госзакупок Артур Саакян считает, что внесенные членами Совета Федерации на рассмотрение Госдумы поправки в закон о контрактной системе давно назрели, они упростят и ускорят ряд закупочных процедур.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов, в число которых вошла и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Документ зарегистрирован в думской электронной системе законотворческой деятельности. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на упрощение закупочных процедур и повышение их оперативности.

«Средства бюджета на реализацию различных проектов выделяются на определенный срок, который иногда объективно очень мал, и заказчики не успевают осваивать выделенные средства. Пока одну процедуру проведут, пока вторую, и времени не хватает. Председатель Совфеда (Валентина Матвиенко.— «Ъ-Кубань») раньше вообще предлагала ввести мораторий на 44-ФЗ. Ее тогда не поддержали, наверное, и правильно, мораторий на закон был бы слишком рискован с позиции коррупционных проявлений. Но теперь появился законопроект, который позволит ускорить госзакупки, потому что, действительно, у нас сейчас все в электронном виде»,— говорит господин Саакян.

Он отмечает, что 15–20-дневный срок был оправдан раньше, когда процедуры проводились в бумажном виде и участникам приходилось собирать большой пакет документов. «Сейчас же подача заявки максимально упрощена, весь документооборот осуществляется в электронном виде, подача заявки занимает совсем немного времени»,— считает эксперт.

Также в Единой информационной системе госзакупок уже содержится информация об участнике, часть документов, необходимых для подачи заявки. Как раз эта информация и документы являются основными для участия в закупочных процедурах (за исключением конкурса). Помимо этого, податель заявки, если он является участником саморегулируемой организации, может просто сослаться на то, что зарегистрирован в соответствующей информационной базе, разъясняет специалист.

Как следует из пояснительной записки, документ предусматривает повышение ценового порога для проведения электронного запроса котировок с 3 млн до 10 млн руб., а также снятие ограничения на объем таких закупок (сейчас он составляет 20% от совокупного годового объема).

Кроме того, сенаторы предлагают повысить ценовой порог, допускающий проведение малых закупок на электронных площадках, с 3 млн до 5 млн руб., а также разрешить до 2025 года проводить строительные закупки «под ключ», с оснащением объекта оборудованием (сейчас объединение в одном лоте разных товаров и услуг может расцениваться как нарушение принципа конкуренции).

Документ предлагает разрешить заказчикам размеры аванса в отношении этапов исполнения контрактов, связанных со строительством. Кроме того, заказчиков хотят наделить правом самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования начальной минимальной цены контракта, с которой стартуют торги (сейчас закон требует от них собрать не менее трех коммерческих предложений на соответствующий товар от разных поставщиков).

Сроки согласования заключения контракта с единственным поставщиком предложено сократить.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram