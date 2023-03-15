Репутационный фактор

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на что обращают внимание клиенты при покупке квартиры, и почему доверие к застройщику становится все более важным пунктом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

При подборе нового жилья для себя и своей семьи потенциальные покупатели обращают внимание на несколько ключевых факторов и внимательно изучают документацию проекта. Репутация девелопера вошла в тройку важнейших критериев, отмечают эксперты группы «Самолет». За последние два года этот фактор покупатели жилья стали отмечать почти в 5 раз чаще. Остальные ключевые критерии – традиционные: это стоимость и транспортная доступность.

Стоимость называют решающим фактором почти 80% клиентов офисов продаж. В 2021-м голосов за этот критерий было на 10% меньше. Стала более значимой и транспортная доступность, если два года назад ее выделяли 40% респондентов, то теперь — почти 65%. Чуть уступает ей репутация девелопера — данный фактор является ключевым сейчас более чем для половины клиентов. Для сравнения, два года назад о том, что важно знать, кто из застройщиков реализует проект и какая у него репутация, отмечали лишь 12% респондентов.

Эксперты считают, что в условиях экономической нестабильности покупателям важно не только подобрать вариант с хорошей транспортной доступностью в рамках бюджета, они готовы доверить свои деньги девелоперу с опытом, у которого есть собственные средства и финансирование, в наличии вся необходимая техника. Это позволит завершить начатое строительство в заявленные сроки и в обещанной девелопером виде. И покупатель вовремя получит ключ от своего нового жилья. Вероятно, даже с отделкой. Два года назад возможность купить квартиру с финишной отделкой была важна для 9% покупателей, сейчас — уже для 55%.