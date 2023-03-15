«Такое нечасто увидишь на выставках современного искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке российских художников, посвященной территории, которая вдохновляет авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artstory Фото: Artstory

В столичной галерее ArtStory открыта групповая выставка российских художников с латинским названием Terra Cognita. Игра слов от кураторов вполне понятна: есть выражение «Неизвестная земля», а это его противоположность — своего рода «гений места» для участников проекта. То есть территория, которая вдохновляет авторов и побуждает их к творчеству. Кто-то из 17 участников проекта показывает традиционный пейзаж — «картину маслом» — кто-то включает в изображения природы элементы ассамбляжа, кто-то пишет более привычным сейчас для всех художников акрилом.

Любопытно, что, как говорит куратор проекта Анна Апресян, авторам не ставили ограничений по географическим координатам их «места силы», однако парадоксально все изображают именно российские природные и техногенные реалии.

Один из участников, живописец и график Евгений Кравцов так ответил на мой вопрос о географии его личного «источника вдохновения»: «Красота везде, она и под ногами. То есть в том, что окружает вокруг, можно найти вдохновение. Просто немножко посмотреть на это чуть повнимательнее, по-своему. Вдохновляют те места, где бываю, которые люблю, например, Русский Север, и те, где я живу, — Алтай, Владимирская область. Но Москва, к сожалению, меня пока не трогает».

Кстати, сам по себе «территориальный охват» художников-участников довольно велик: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Пермь и Вологда, Северодвинск и Омская область. Но, пожалуй, наиболее примечательной чертой этого проекта надо признать его четкую последовательность в выборе традиционного пластического направления изобразительного ряда. Живопись и графика, с небольшими вкраплениями скульптуры. Наверное, это был кураторский выбор, однако, радует и число художников, работающих в традиционных медиа. Такое увидишь на выставках современного искусства нечасто.