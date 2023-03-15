Три екатеринбургских заведения попали в шорт-лист лучших ресторанов России

Екатеринбургские рестораны Kitchen (Никола Павлович), «Горожане» (Виктор Новиков) и Momo (Олег Флеганов) попали в шорт-лист популярной ресторанной премии Wheretoeat. Всего в списке лучших ресторанов России 100 заведений.

Как распределились места, а также какой ресторан стал лучшим в стране, будет объявлено 7 апреля.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat вручается с 2013 года. Ее организовала Ассоциация российских гастрономических журналистов. В прошлом году в шорт-лист вошли пять ресторанов Урала. Лучшим рестораном Урала признали екатеринбургское бистро «Горожане».

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