В 2022 году Новороссийск заключил 13 инвестсоглашений на 68 млрд рублей

В минувшем году администрация Новороссийска заключила 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 68 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель 2021 года. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в ходе ежегодного отчета о результатах своей деятельности.

«Реализация данных соглашений создаст 3 тыс. новых рабочих мест. Всего в Новороссийске реализуют 41 инвестиционный проект на сумму более 173 млрд руб.»,— отметил глава.

В активной стадии реализации находится модернизация терминальной инфраструктуры порта, строительство четырехзвездочного отеля «Абрау Лайт», строительство логоцентров и пр.

По словам господина Кравченко, одним из действенных механизмов привлечения инвестиций является муниципально-частное партнерство. В прошлом году заключено три концессионных соглашения, в рамках которых в городе строят школы и реконструируют баню.

По итогам 2022 года Новороссийск занял шестую строчку в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП.

Наталья Решетняк

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