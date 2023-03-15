В Алтайском крае к 2025 году построят новый корпус дома-интерната для престарелых за 636 млн рублей

Строительство нового корпуса Центрального дома интерната в Барнауле начнется в 2023 году, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. Инвестиции в проект, по его данным, составят 636,5 млн руб.

«Планируется, что в корпусе будут только двухместные комнаты, оборудованные всем необходимым для ухода за людьми, которые будут там жить. Также в доме-интернате появятся новые комнаты отдыха и комнаты для занятий творчеством, фитооранжерея и зрительный зал. Рассчитываю открыть корпус в 2025 году», - сообщил губернатор.

В начале марта власти региона подвели итоги торгов по выбору подрядчика для строительства жилого корпуса «нового типа» для КГБСУСО «Центральный дом интернат для престарелых и инвалидов». На торги было подано две заявки. Победителем стало алтайское ООО «Алтайстройфасад», предложившее выполнить работы за 516 млн руб. при начальной стоимости контракта 549 млн руб.

Согласно данным закупки, здание с помещениями медицинского и бытового обслуживания будет рассчитано на 80 койко-мест. Выполнить контракт подрядчик должен за 669 дней со дня подписания.

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Лолита Белова