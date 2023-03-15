Оправдан экс-замначальника колонии в Дагестане, из которой сбежали шесть заключенных

Кировский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя начальника колонии №2, расположенной в поселке Загородный в пригороде дагестанской столицы. Нажбуттину Маграмову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и халатности (ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сторона обвинения утверждала, что замначальника учреждения—начальник центра колонии, не имея соответствующих приказов начальника, распорядился допустить к работе в цеху колонии двух осужденных. Халатность же следствие усмотрело в том, что он не обеспечил строгий пропускной режим на производстве, в результате шестеро заключенных, в том числе незаконно допущенные к работе, через прорытый ими в течение полугода из помещения цеха тоннель совершили побег.

Районный суд, сообщила его пресс-служба, пришел к выводу, что в действиях (бездействии) подсудимого отсутствует состав преступления, следствие не представило доказательств того, что заключенные были допущены к работе по устному указанию господина Маграмова, и описания того, в чем заключалась халатность с его стороны.

Как сообщал «Ъ», шесть заключенных исправительной колонии №2 сбежали 22 сентября 2020 года, прорыв 42-метровый туннель из цеха по обработке древесины. В течение недели их безуспешно искали силовики Дагестана и Калмыкии. На восьмой день беглецов помог обнаружить пастух, которого они попросили подвезти их до районного центра Лаганского района.

В июле 2021 года был вынесен приговор совершившим побег и трем их сообщникам. Беглецам добавили по году заключения к срокам, которые они не успели отбыть, а помогавшие им подготовить побег отделались условными наказаниями.

Ранее к штрафам от 30 тыс. до 60 тыс. руб. были приговорены мастер производственного участка Гаджимагомед Малабаев, младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии Марат Алиев, старший инспектор отдела безопасности ИК-2 Камил Мисриханов и дежурный помощник начальника колонии Нух Мурачуев (в отношении двух последних дела были прекращены).

Юлия Рыбина, Махачкала