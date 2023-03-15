Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оправдан экс-замначальника колонии в Дагестане, из которой сбежали шесть заключенных

Кировский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя начальника колонии №2, расположенной в поселке Загородный в пригороде дагестанской столицы. Нажбуттину Маграмову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и халатности (ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сторона обвинения утверждала, что замначальника учреждения—начальник центра колонии, не имея соответствующих приказов начальника, распорядился допустить к работе в цеху колонии двух осужденных. Халатность же следствие усмотрело в том, что он не обеспечил строгий пропускной режим на производстве, в результате шестеро заключенных, в том числе незаконно допущенные к работе, через прорытый ими в течение полугода из помещения цеха тоннель совершили побег.

Районный суд, сообщила его пресс-служба, пришел к выводу, что в действиях (бездействии) подсудимого отсутствует состав преступления, следствие не представило доказательств того, что заключенные были допущены к работе по устному указанию господина Маграмова, и описания того, в чем заключалась халатность с его стороны.

Как сообщал «Ъ», шесть заключенных исправительной колонии №2 сбежали 22 сентября 2020 года, прорыв 42-метровый туннель из цеха по обработке древесины. В течение недели их безуспешно искали силовики Дагестана и Калмыкии. На восьмой день беглецов помог обнаружить пастух, которого они попросили подвезти их до районного центра Лаганского района.

В июле 2021 года был вынесен приговор совершившим побег и трем их сообщникам. Беглецам добавили по году заключения к срокам, которые они не успели отбыть, а помогавшие им подготовить побег отделались условными наказаниями.

Ранее к штрафам от 30 тыс. до 60 тыс. руб. были приговорены мастер производственного участка Гаджимагомед Малабаев, младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии Марат Алиев, старший инспектор отдела безопасности ИК-2 Камил Мисриханов и дежурный помощник начальника колонии Нух Мурачуев (в отношении двух последних дела были прекращены).

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...