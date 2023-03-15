Свыше 1 трлн руб. составляет потенциал увеличения присутствия ВТБ в реализации новых инвестиционных проектов в рамках программы «Фабрики проектного финансирования» (ФПФ). На данный момент ВТБ профинансировал проекты на 500 млрд руб. Банк активно участвует в развитии ключевых отраслей экономики России, модернизации производств, создании новых рабочих мест. Среди наиболее привлекательных в числе других ВТБ видит проекты в области газохимии, горнорудной промышленности, инфраструктурных проектов. ФПФ, оператором которой выступает ВЭБ.РФ, работает с 2018 года. По этой программе одобрено уже 34 заявки для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Moody’s снизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного до негативного, следует из доклада агентства, выдержки из него приводит CNBC. «Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank, а также их банкротства»,— говорится в докладе.

Telegram выпустил обновление, в котором появился режим энергосбережения, настройка скорости воспроизведения подкастов и голосовых сообщений, а также возможность видеть, когда сообщение в группе до 100 человек было прочитано тем или иным участником. Также появилась автоматическая отправка пригласительных ссылок, сортировка наборов стикеров по времени использования и улучшенная поддержка папок.