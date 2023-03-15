Премьер Польши заявил о намерении страны стать газовым хабом Европы после «победы Украины»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах страны стать энергетическом хабом для Центральной Европы после «победы Украины». С соответствующей репликой глава польского правительства выступил в рамках польско-украинской конференции по энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Польша активно строит новый энергетический порядок в ЕС, а наши связи с соседями никогда не были такими крепкими. После победы Украины (в конфликте с Россией.— "Ъ") в нашем регионе откроются совершенно новые перспективы. Наш план — стать энергетическим, в частности газовым, хабом для Центральной Европы»,— цитирует господина Моравецкого польское издание Do Rzeczy.

Вместе с тем польский премьер сообщил, что на текущий момент страна не закупает российские углеводороды, тогда как до 2015 года большинство поставок приходилось именно на продукцию РФ. «За два срока мы привели Польшу к полной независимости от России — ноль российского газа и ноль российской нефти»,— указал господин Моравецкий.

Непосредственно в вопросах польско-украинского сотрудничества, добавил премьер, республика будет ориентироваться на связи с США. При этом не исключено, указал господин Моравецкий, что основой энергетики Польши в будущем станет атомная.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение «Северных потоков» полезным для Европы. По мнению польского лидера, Россия использовала газ в качестве инструмента доминирования в Европе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба