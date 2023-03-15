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Коммерсантъ FM
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Песков отрицает информацию о переносе столицы вглубь России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что сообщения о планах переноса столицы из Москвы вглубь страны — неправда. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Кремле ведут разговоры о переносе столицы вглубь России.

Вчера, 14 марта, господин Данилов в эфире украинского единого телемарафона сказал, что российские власти обсуждают перенос столицы в Сибирь. «Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут»,— сказал он (цитата по Focus.ua).

Ранее с инициативой переноса столицы в Сибирь выступил бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, в условиях санкций основной поток товаров, инвестиций и расчетов в Россию будет идти из Азии.

Олеся Павленко

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