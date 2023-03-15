Поступления по налогу на прибыль в краевую казну могут снизиться на 5 млрд рублей

Ожидается, что по итогам 2023 года объем поступлений по налогу на прибыль в краевую казну будет на 5 млрд руб. меньше, чем запланировано в утвержденном бюджете региона. Об этом на заседании комитета заксобрания по бюджету сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Она пояснила, что такой вывод был сделан на основе еженедельной оценки исполнения бюджета, а также обсуждения ситуации на встрече с крупными налогоплательщиками края. «При этом у нас есть другие доходные источники, которые, по сути, перекрывают весь этот минус. Это НДФЛ — по нашей оценке, по нему мы можем получить больше на 2,4 млрд руб. По налогу на имущество планируются дополнительные поступления. Также ожидаются дополнительные доходы от размещения средств бюджета на депозитных счетах и поступления акцизов по нефтепродуктам»,— отметила госпожа Тхор.

По словам министра, отклонение оценки исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам от утвержденного плана на уровне погрешности — 0,2% (258 млн руб.), в связи с чем правительство региона не стало предлагать уточняющие поправки в финансовый документ.

Общий объем доходов бюджета Прикамья в 2023 году ожидается на уровне 204,19 млрд руб., расходы запланированы в сумме 241,48 млрд руб.